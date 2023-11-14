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المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن في الخليج هذا الاسبوع

أخبار دولية
2023-11-14 | 01:22
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المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن في الخليج هذا الاسبوع
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المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن في الخليج هذا الاسبوع

أعلنت وزراة الخارجية الاميركية أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم ليندركينغ يتوجّه إلى الخليج هذا الأسبوع لتعزيز جهود السلام الجارية برعاية الأمم المتحدة في اليمن ودعم التنسيق الإقليمي لتحقيق نهاية دائمة للصراع.

وأكدت الخارجية في بيان أن الولايات المتحدة الأميركية تلتزم بتحقيق تسوية سلمية لصراع اليمن، مشددة على أننا "نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتخفيف المعاناة الهائلة التي سببها النزاع".

ةتابلع البيان :" سيجتمع المبعوث الخاص ليندركينغ مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الخطوات الضرورية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، مع ضمان مواصلة الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين".

وسيؤكد المبعوث الخاص أن هذه فرصة لليمنيين لإنهاء النزاع في اليمن والتوجه نحو السلام. يمكن أن يشكل الصراع الإقليمي الأوسع نطاقًا خطرًا على استقرار السلام في اليمن، بحسب وزارة الخارجية الاميركية.

أخبار دولية

المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم ليندركينغ

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