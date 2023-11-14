مقتل 46 عسكريا إسرائيليا في غزة منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين في قطاع غزة ليرتفع إلى 46 عدد القتلى الإجمالي في صفوفه في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب مع حركة حماس التي تسيطر عليه.