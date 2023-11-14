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مدير مستشفى الشفاء يؤكد أن "179 جثة" دفنت في "قبر جماعي"

أخبار دولية
2023-11-14 | 02:37
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مدير مستشفى الشفاء يؤكد أن &quot;179 جثة&quot; دفنت في &quot;قبر جماعي&quot;
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مدير مستشفى الشفاء يؤكد أن "179 جثة" دفنت في "قبر جماعي"

أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لوكالة فرانس برس أن "179 جثة" على الأقل دفنت في "قبر جماعي" في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحا أن بينهم سبعة أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.
     
واشار إلى أننا "اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي"،لافتا إلى أن "جثثا تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح" مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.
     

أخبار دولية

غزة

دفن جماعي

مستشفى الشفاء

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