الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية كانت محتجزة في قطاع غزة لدى حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) من مستوطنة موديعين التي كانت ضمن الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.



ويأتي إعلان الجيش بعد يوم من نشر الحركة الفلسطينية صورة لها، مؤكدة أنها قضت في قصف إسرائيلي.