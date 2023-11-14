قتيلان من حركة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمال العراق

قُتل عنصران من حركة إيزيدية متحالفة مع حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، في قصف نفذته طائرة مسيرة للقوات التركية، حسبما أفاد بيان صدر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.



وأكد بيان صحفي لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت مركبة تابعة لوحدات مقاومة سنجار في ناحية سنوني في سنجار، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمني ومقاتل كان يرافقه"، مشيرا إلى وقوع الهجوم في وقت متأخر من يوم الاثنين.