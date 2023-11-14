الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على عدة مبان حكومية تابعة لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على عدة مبان حكومية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.



وأكد الجيش في بيان أنه"استولى على برلمان حماس (المجلس التشريعي) والمبنى الحكومي ومقر شرطة حماس وكلية هندسة كانت بمثابة معهد لإنتاج وتطوير الأسلحة".