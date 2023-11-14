الرئيس الصيني يغادر بكين للقاء بايدن على هامش قمة "آبيك"

غادر الرئيس الصيني شي جينبينغ بكين، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، متوجّها إلى سان فرانسيسكو لعقد محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.



وأفادت شبكة "سي سي تي في" "مساء 14 تشرين الثاني، بأن الرئيس شي جينبينغ غادر بكين على متن طائرة خاصة. بدعوة من الرئيس الأميركي بايدن، سيتوجّه إلى سان فرانسيسكو من أجل اجتماع رئيسي الصين والولايات المتحدة".



سيجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا ليكون اللقاء الأول بينهما منذ عام رغم التوترات التجارية والعقوبات وتسبب قضية تايوان بخلافات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



وذكرت الخارجية الصينية الاثنين أن قمة الزعيمين ستشمل "تواصلا معمّقا بشأن قضايا استراتيجية وعامة ومربكة في إطار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى مسائل كبرى مرتبطة بالسلم والتنمية العالميين".

