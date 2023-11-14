الجيش المالي: اتخذنا مواقع في كيدال معقل المتمردين الطوارق

أعلن الجيش المالي، أنه اتخذ مواقع في كيدال معقل المتمردين الطوارق الانفصاليين، شمال البلاد، والتي تشكل السيادة عليها رهانا أساسيا بالنسبة للدولة المركزية.



وقالت قيادة أركان الجيش على الشبكات الاجتماعية: "القوات المسلحة المالية اتخذت مواقع في مدينة كيدال الثلاثاء".