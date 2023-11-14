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وزير الجيوش الفرنسية في جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل

أخبار دولية
2023-11-14 | 09:33
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وزير الجيوش الفرنسية في جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل
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وزير الجيوش الفرنسية في جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل

يجري وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو جولة في الشرق الأوسط بين الثلاثاء والجمعة، تقوده على الخصوص إلى إسرائيل، في أول زيارة لوزير دفاع فرنسي إلى الدولة العبرية منذ العام 2000.
     
وقالت وزارة الجيوش في بيان: "إن الجولة التي يقوم بها لوكورونو "بطلب من رئيس الجمهورية" إيمانويل ماكرون، ستشمل أيضا مصر والسعودية والإمارات وقطر"، وذلك بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس".
     
وأوضحت أنه سيتطرق في كل محطة منها إلى "وضعية الرهائن والمفقودين - خصوصا الفرنسيون منهم - وحق إسرائيل في الدفاع في احترام لقوانين الحرب، وأيضا الدعم الإنساني وحماية المدنيين في غزة"، بالإضافة إلى نقاط أخرى حول "سبل تجنب أي شكل من أشكال التصعيد ومكافحة الإرهاب والمقاييس الأمنية لبناء حل سياسي".

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