منظمة الصحة العالمية: نقل المرضى المعرّضين للخطر من مستشفى الشفاء في غزة "مستحيل"

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نقل المرضى الأكثر عرضة للخطر من مستشفى الشفاء في غزة بات "مهمة مستحيلة".



وأشارت إلى أن نقل المرضى الأكثر ضعفا سيؤدي حتما إلى حالات وفاة.



وقالت الناطقة باسم المنظمة مارغريت هاريس للصحافيين في جنيف: "السبب الذي دفعنا للقول إنه لا يمكن إجلاء الناس هو قبل كل شيء، أن الناس في المستشفيات معرّضون للخطر بشكل كبير، إنهم يعانون من المرض الشديد، لذا فإن نقلهم مهمة مستحيلة".



وأضافت: ذلك سيكون بمثابة "الطلب من الأطباء والممرضين نقل أشخاص رغم معرفتهم بأن الأمر سيقتلهم".



وتابعت: "ولم ستحتاجون لنقلهم؟ يجب ألا يتعرّض مستشفى للهجوم إطلاقا. المستشفى ملاذ آمن. إنه أمر متفق عليه بموجب القانون الإنساني الدولي".