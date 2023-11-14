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واشنطن ولندن تفرضان عقوبات مشتركة على "حماس"
أخبار دولية
2023-11-14 | 09:51
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واشنطن ولندن تفرضان عقوبات مشتركة على "حماس"
اعلنت الولايات المتحدة، عن سلسلة عقوبات جديدة، فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، على مسؤولين في حركة حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي.
وأشارت وزارة الخزانة الاميركية في بيان الى أن هذه العقوبات تستهدف "المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها ايران لدعم حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني".
وقال وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "دعم ايران، وخصوصا عبر الحرس الثوري للجمهورية الاسلامية، يتيح لحماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني ممارسة أنشطة ارهابية، ولاسيما عبر نقل اموال وتزويد أسلحة وتدريب عملاني".
وبين الافراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل الجهاد الاسلامي في ايران ناصر أبو شريف والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، اضافة الى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.
وقدرت وزارة الخزانة الاصول العالمية لحماس بمئات ملايين الدولارات.
وقالت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين في بيان: "إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بمن فيهم المملكة المتحدة، لمنع حماس من جمع واستخدام أموال لارتكاب فظائعها".
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