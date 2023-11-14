قطر تحضّ إسرائيل وحماس على اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

حضّت قطر، إسرائيل وحماس، على التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن رهائن تحتجزهم الحركة الإسلامية الفلسطينية، محذرةً من أن الوضع في غزة يتدهور بشكل يومي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة: "نعتقد أنه لا توجد فرصة أخرى للجانبين سوى هذه الوساطة للتوصل إلى وضع يمكننا أن نرى فيه بصيص أمل في هذه الأزمة الرهيبة".



واعتبر أن الوضع "المتدهور" في غزة يعوق جهود الوساطة التي تقودها الدولة الخليجية الثرية لإطلاق سراح عدد من الرهائن وضمان وقف إطلاق نار موقت في قطاع غزّة.



والأسبوع الماضي، أجرى مديرا الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين بشأن "وقف إنساني" للحرب في غزة يتيح إطلاق سراح رهائن وإدخال مساعدات، وفق مسؤول مطلع على الزيارة.



لكنّ إسرائيل أكّدت مرارًا رفضها إعلان وقف إطلاق نار بدون الإفراج عن الرهائن.