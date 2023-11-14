حكومة "حماس" تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى 11320 قتيلاً

أعلنت حكومة حماس، أن حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت الى 11320 قتيلا، وذلك في اليوم التاسع والثلاثين من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في مؤتمر صحافي: "بلغ عدد الشهداء 11,320 شهيداً، بينهم 4,650 طفلاً، و3145 امرأة. وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف.

وأضاف: "كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحافياً".