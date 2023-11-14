زعيم الحوثيين يتوعّد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

توعّد زعيم المتمردين في اليمن عبد الملك بدرالدين الحوثي، باستهداف السفن الإسرائيلية التي قد تمرّ في البحر الأحمر ردًا على حرب الدولة العبرية على غزّة، مجددًا التأكيد على أن إطلاق الصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل "سيستمرّ".



وقال الحوثي في كلمة ألقاها عبر الشاشة أمام جماهير خلال إحياء "الذكرى السنوية للشهيد": "في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية".