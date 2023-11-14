بعد إقالة رئيس البرلمان... استقالة ثلاثة وزراء عراقيين

تقدم ثلاثة وزراء باستقالتهم من الحكومة العراقية، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون اليه.



وافاد حزب تقدم السني في بيان، أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".