وزير الخارجية الإسرائيلي: غوتيريش "لا يستحق" أن يكون على رأس الأمم المتحدة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين الثلاثاء أن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس المنظمة الأممية.



وقال كوهين خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف "لا يستحق غوتيريش أن يكون على رأس الأمم المتحدة. لم يشجع غوتيريش أي عملية سلام في المنطقة ... غوتيريش، على غرار كل الأمم الحرة، ينبغي أن يقول بوضوح وبصوت عال: حرروا غزة من حماس".



وسئل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، عن هذه التصريحات فاكد ان "الامين العام يواصل عمله باعصاب فولاذية، بهدوء، بعزم، وبالاستناد الى مبادئ، وخصوصا مبادئ ميثاق (الامم المتحدة) والقانون الانساني الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان".

