القوات المسلحة اليمنية: لن تتردد في استهداف أي سفينةٍ إسرائيليةٍ ابتداءً من هذه اللحظة

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى(( وَكَانَ حَقًّا عَلَینَا نَصرُ ٱلمُؤمِنِینَ )) صدق الله العظيم
أطلقتْ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى دفعةً منَ الصواريخِ الباليستيةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في الأراضي الفلسطينيةِ… pic.twitter.com/Ko8XkjyIU3
— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 14, 2023
بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى(( وَكَانَ حَقًّا عَلَینَا نَصرُ ٱلمُؤمِنِینَ )) صدق الله العظيم
أطلقتْ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى دفعةً منَ الصواريخِ الباليستيةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في الأراضي الفلسطينيةِ… pic.twitter.com/Ko8XkjyIU3