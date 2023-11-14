القوات المسلحة اليمنية: لن تتردد في استهداف أي سفينةٍ إسرائيليةٍ ابتداءً من هذه اللحظة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية انها اطلقت دفعةً منَ الصواريخِ الباليستيةِ على أهدافٍ اسرائيليِّة ، منها أهدافٌ حساسةٌ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ "إيلات" وذلك بعد 24 ساعةً فقطْ من عمليةٍ عسكريةٍ أخرى نفذتها بالطائراتِ المسيرةِ على ذاتِ الأهداف.



وقالت في بيان: "إنَّ القواتِ المسلحةَ وضمنَ عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي تؤكدُ البَدءَ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ العمليةِ لتنفيذِ التوجيهاتِ الصادرةِ بشأنِ التعاملِ المناسبِ مع أيّ سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ الأحمر. إن القواتِ المسلحةَ لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ الأحمرِ أو أيِّ مكانٍ تطالُه أيدينا ابتداءً من لحظةِ إعلانِ هذا البيانِ".