بايدن عشية لقائه نظيره الصيني: الصين تعاني من "مشاكل فعلية" في عهد شي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّ الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ تعاني من "مشاكل فعلية"، في تصريح يأتي عشية قمّة بالغة الأهمية بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



وخلال حفل لجمع تبرّعات قال بايدن إنّ "الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأميركية في العالم. لديهم مشاكل حقيقية".



وبايدن الذي وصل على غرار شي إلى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الثلاثاء للقاء نظيره الصيني والمشاركة في قمّة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) قال إنّ قمّته مع شي سيكون فرصة لتصحيح العلاقات الثنائية التي توتّرت في السنوات الأخيرة.



وسيعقد الرئيسان الأميركي والصيني الأربعاء قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما والتأكّد من عدم خروجه عن السيطرة.