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الجيش الإسرائيلي يقول إنّه ينفّذ "عملية دقيقة" داخل مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
2023-11-15 | 00:26
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الجيش الإسرائيلي يقول إنّه ينفّذ "عملية دقيقة" داخل مستشفى الشفاء في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أنّ وحداته تنفّذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ حركة حماس "في منطقة محدّدة" داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إنّ وحداته "تنفّذ عملية دقيقة ومحدّدة الهدف ضدّ حماس في منطقة محدّدة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".
وأكّد أنّ وحداته "تضمّ طواقم طبّية ومتحدّثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محدّدة للاستعداد لهذه البيئة المعقّدة والحسّاسة، بهدف عدم إلحاق أيّ ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعاً بشرية".
بدوره قال أفيخاي أدرعي المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور بالعربية على منصّة إكس إنّه "تمّ ابلاغ مديرية المستشفى مسبقاً عن توقيف الدخول إلى المجمّع".
وأضاف "في مرحلة لاحقة من العملية، يتوقّع نقل حاضنات إلى المستشفى، بالإضافة الى عتاد طبّي وتركيبات حليب الرضّع".
وأتى بيان الجيش الإسرائيلي بعيد إعلان المتحدّث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أنّ الجيش الإسرائيلي اتّصل هاتفياً بوكيل الوزارة لإخطاره بأنّ قواته ستقتحم المستشفى في غضون دقائق.
أخبار دولية
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