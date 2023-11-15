عشرات الآلاف يتظاهرون دعما لإسرائيل في واشنطن

نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى شوارع واشنطن الثلاثاء للمشاركة في تظاهرة دعما لإسرائيل واحتجاجا على معاداة السامية، وذلك ردا على أسابيع من التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في الولايات المتحدة المنقسمة إزاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وألقى أعضاء كبار في الكونغرس كلمات أمام الحشود التي تجمعت في ساحة ناشونال مول قرب مبنى الكابيتول.



ورفع عدد كبير من المتظاهرين لافتات تطالب حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم الحركة الفلسطينية خلال هجومها على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول، والذي أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص معظمهم مدنيون.