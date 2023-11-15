أدرعي: الجيش الاسرائيلي سلّم عتادًا طبيًا وحاضنات وحليب الاطفال الى مستشفى الشفاء

كشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه الخاص على منصة X ان "الجيش الاسرائيلي يعمل في هذه الساعة بشكل مركز في مستشفى الشفاء، وتاتي هذه الاعمال داخل مجمع محدد توجد حوله معلومات استخبارية تؤشر الى وجود أعمال ارهابية لحماس وبناء على ضرورة عملياتية. "وقال "قبل الدخول الى المستشفى واجهت قواتنا عبوات ناسفة وخلايا تخريبية واندلعت اشتباكات قتل خلالها عدد من المخربين، لقد سلم الجيش الاسرائيلي عتادًا طبيًا وحاضنات وتركيبات حليب الاطفال من "دولة اسرائيل" الى مستشفى الشفاء، وتعمل في الميدان طواقم طبية للجيش الاسرائيلي تنطق باللغة العربية للتأكد ان المواد الطبية ستنقل الى من يحتاجها".