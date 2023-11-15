نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟

الهجمات الإسرائيليّة، في غزة، تضع إسرائيل، في صورة "أنّها غير ناجحة في تحقيق هدفها."

ينعقد الكابينات استمرارًا لجلسة أمس.



ووافقت إسرائيل مبدئيًا، على تنفيذ صفقة تشمل على إطلاق الأطفال الأسرى مقابل إعادة الأطفال الأسرى لدى حركة "حماس" وذلك وَفق ما يتحدّث الداخل الإسرائيليّ.



ويقتصر مفهوم الأطفال لدى الإسرائيليين على من هم دون الـ 16 عامًا.



ويتراوح نقاش القادة الإسرائيليّن عن هدنة وقف إطلاق النار، تحديدًا ما إذا ستكون مدتها ثلاثة أيّام أو خمسة.



ويشدّد القادة الإسرائيليون على أن يتوقّف إطلاق النار لمدّة تتراوح أقل من ثلاثة أيام، خوفًا من استغلال حركة "حماس" هذه الفترة لاستعادة قدراتها.



بينما تصرّ "حماس" على أن تكون الفترة خمسة أيّام.



أمّا في ما خصّ الجبهة مع لبنان، فرفع إسرائيل تهديداتها يأتي في سياق رفع معنويات الجيش الإسرائيليّ.



وتجري محادثات إسرائيلية عن عدم ترك قوات الرضوان على الحدود الجنوبية اللبنانية.