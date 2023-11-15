فيضانات وأمطار غزيرة في فيتنام

غرقت مدينة هوي القديمة، في فيتنام، بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة.



وتنقّل السكان، في قواربَ، في شوارع فاضت فيها المياه، بينما غمرت المنازل والسيارات جزئيًا، وفق صور نشرتها وسائل إعلام رسمية.



وقال أحد سكان هوي لوكالة "فرانس برس": "انقطعت الكهرباء عن المدينة."



وهطلت أمطار غزيرة على محافظات عديدة على طول ساحل فيتنام، منذ الاثنين.



وأعلنت السلطات أنّ أكثر من ألفي شخص أخلوا منازلهم، في مقاطعة كوانج تري، في وسط البلاد، حيث فقد أثر ثلاثة أشخاص.