أوّل شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية الحرب

دخلت شاحنة وقود من مِصر إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدوديّ، وفق ما أفادت وسائل إعلام قريبة من السلطات الرسمية، في القاهرة.



وتُعدّ هذه الشاحنة الأولى، منذ اندلاع الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وأكّد مصدر مصريّ أنّ الشحنة "مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات، بعد توقف شاحناتها، في الجانب الفلسطينيّ لنفاد الوقود".