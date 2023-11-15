راسل: لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون داخل غزة

نددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل، بالمشاهد المفجعة التي رأتها، خلال زيارة قامت بها إلى قطاع غزة، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".



وطالبت بـ"إيقاف هذا الرعب".



وقالت راسل التي زارت جنوب القطاع "إنّ ما رأيته وسمعته كان مفجعًا. لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر. داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون".



وأضافت: "وحدهم أطراف النزاع هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب حقًا".