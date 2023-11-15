الكرملين: اجتماع بايدن ونظيره الصينيّ مهم للعالم بأسره

يتابع الكرملين مجريات القِمة البالغة الأهمية بين الرئيس الأميركيّ جو بايدن ونظيره الصينيّ شي جينبينغ، في أول اجتماع بينهما، منذ عام، وفق ما أكّد الكرملين.



واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ "البلدين يبنيان علاقات ثنائية وهو حقهما."



وأشار إلى أنّ كل اجتماع من هذا النوع، يشارك فيه أكبر اقتصادين، في العالم، "يحمل أهمية بالنسبة للجميع."

وتعهّدت كل من بكين وواشنطن، قبل ساعات من القِمة المنتظرة، بين الرئيسين، جو بايدن وشي جينبينغ، في سان فرانسيسكو، تعزيز التعاون لمكافحة الإحتباس الحراريّ العالميّ.



ويعزز ذلك الآمال حيال إمكان إصلاح العلاقات، بين البلدين، بعد اضطرابها لسنوات، على خلفية مسائل تشمل التجارة وحقوق الإنسان ومستقبل تايوان.



وفي بيان مشترك عقب محادثات مرتبطة بالمناخ، في الولايات المتحدة، تعهّد البلدان إنجاح قمة كوب 28 الحاسمة للمناخ برعاية الأمم المتحدة والتي تنطلق أعمالها أواخر الشهر الجاري، في دبي.