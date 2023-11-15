القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري

أصدر القضاء الفرنسيّ مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوريّ بشار الأسد، بتهمة التواطؤ، في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013، في سوريا، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى.



وأكّد مصدر قضائيّ إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ، في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، قرب دمشق.



وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون.



واستهدفت مذكّرات التوقيف إلى جانب الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعليّ للفرقة الرابعة، في الجيش السوري وعميدين آخرين.