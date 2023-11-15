محمود عباس يعتبر الحرب في غزة "حربا على الوجود الفلسطيني"

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء أن إسرائيل تشنّ في غزة "حربا على الوجود الفلسطيني"، وذلك لمناسبة الذكرى الـ35 لـ"إعلان الاستقلال" الفلسطيني.



وقال عباس إن "الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية وهوية الأرض وهوية الإنسان"، معتبرا أنها "حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان".

