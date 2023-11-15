الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرطة الإسرائيلية تعلن تفجير منزل فلسطيني نفذ هجومًا في القدس الشرقية مطلع العام
أخبار دولية
2023-11-15 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشرطة الإسرائيلية تعلن تفجير منزل فلسطيني نفذ هجومًا في القدس الشرقية مطلع العام
الشرطة الإسرائيلية تعلن تفجير منزل فلسطيني نفذ هجومًا في القدس الشرقية مطلع العام
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء تفجير منزل فلسطيني نفذ هجومًا خارج كنيس في إحدى مستوطنات القدس الشرقية المحتلة في كانون الثاني 2023، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم أوكراني.
وفي قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أعلن الجيش الإسرائيلي هدم منزل فلسطيني ثان متهم بالإنتماء إلى حركة حماس التي تخوض الدولة العبرية معها حربًا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.
أخبار دولية
الشرطة الإسرائيلية
القدس الشرقية
التالي
الجيش الإسرائيليّ نفّذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ "حماس"
محمود عباس يعتبر الحرب في غزة "حربا على الوجود الفلسطيني"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-02
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من قطاع غزة في القدس الشرقية المحتلة
أخبار دولية
2023-11-02
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من قطاع غزة في القدس الشرقية المحتلة
0
أخبار دولية
2023-09-22
الشرطة الإسرائيلية: إصابة فلسطيني بعد طعنه حارسا في القدس الشرقية
أخبار دولية
2023-09-22
الشرطة الإسرائيلية: إصابة فلسطيني بعد طعنه حارسا في القدس الشرقية
0
خبر عاجل
2023-11-11
ولي العهد السعودي: يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
خبر عاجل
2023-11-11
ولي العهد السعودي: يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
0
آخر الأخبار
2023-11-07
الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تغلق طرقا عدة وتمنع حركة المركبات في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
2023-11-07
الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تغلق طرقا عدة وتمنع حركة المركبات في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:29
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها
أخبار دولية
12:29
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها
0
أخبار دولية
12:26
ماكرون يندد "بأكبر قدر من الحزم" بقصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة
أخبار دولية
12:26
ماكرون يندد "بأكبر قدر من الحزم" بقصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة
0
أخبار دولية
11:45
البيت الأبيض ينفي "موافقة" واشنطن على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
أخبار دولية
11:45
البيت الأبيض ينفي "موافقة" واشنطن على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
0
أخبار دولية
11:42
لازاريني: العمليات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بسبب نقص الوقود
أخبار دولية
11:42
لازاريني: العمليات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بسبب نقص الوقود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-10
شركة بيرة ستصنع مشروبها من الخميرة المهبلية لنجمة إباحية: مشروبنا يعزز الشهوانية والجنس!
منوعات
2023-11-10
شركة بيرة ستصنع مشروبها من الخميرة المهبلية لنجمة إباحية: مشروبنا يعزز الشهوانية والجنس!
0
فنّ
2023-11-13
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)
فنّ
2023-11-13
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)
0
آخر الأخبار
14:48
الجميل التقى رئيس الوزراء المجري: نحذر من الانزلاق أكثر إلى حرب شاملة ستقضي على ما تبقى من البلد
آخر الأخبار
14:48
الجميل التقى رئيس الوزراء المجري: نحذر من الانزلاق أكثر إلى حرب شاملة ستقضي على ما تبقى من البلد
0
فنّ
04:37
عائلة عبد الحليم حافظ تقاضي عائلة سعاد حسني... هل تزوّج العندليب من السندريلا أم لا؟!
فنّ
04:37
عائلة عبد الحليم حافظ تقاضي عائلة سعاد حسني... هل تزوّج العندليب من السندريلا أم لا؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:51
ماذا في تفاصيل زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل؟
أخبار دولية
07:51
ماذا في تفاصيل زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل؟
0
أخبار لبنان
06:53
ريفي يرفض تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة
أخبار لبنان
06:53
ريفي يرفض تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة
0
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
0
أخبار دولية
04:15
نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟
أخبار دولية
04:15
نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
منتخب لبنان ينطلق بمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم انّما من الامارات وليس من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
منتخب لبنان ينطلق بمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم انّما من الامارات وليس من لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
همة اللبنانيين ستضيء قريباً نفقي مطار بيروت المظلم 24 ع 24
تقارير نشرة الاخبار
14:06
همة اللبنانيين ستضيء قريباً نفقي مطار بيروت المظلم 24 ع 24
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لماذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لماذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صادرات ايران النفطية الى ارتفاع...فهل توقفها العقوبات الاميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صادرات ايران النفطية الى ارتفاع...فهل توقفها العقوبات الاميركية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
2
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
3
منوعات
14:18
عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!
منوعات
14:18
عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!
4
آخر الأخبار
16:54
هيئة البث الإسرائيلية: صفقة تتضمن خطوة أولى تفرج بموجبها إسرائيل عن أسرى أطفال مقابل محتجزين أطفال لدى حماس
آخر الأخبار
16:54
هيئة البث الإسرائيلية: صفقة تتضمن خطوة أولى تفرج بموجبها إسرائيل عن أسرى أطفال مقابل محتجزين أطفال لدى حماس
5
منوعات
13:52
امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!
منوعات
13:52
امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!
6
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
7
فنّ
05:29
إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!
فنّ
05:29
إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!
8
أخبار لبنان
14:14
هذا ما قاله السفير السعودي في لبنان عن "سيميائيِة الخطاب السياسي"
أخبار لبنان
14:14
هذا ما قاله السفير السعودي في لبنان عن "سيميائيِة الخطاب السياسي"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More