الشرطة الإسرائيلية تعلن تفجير منزل فلسطيني نفذ هجومًا في القدس الشرقية مطلع العام

الشرطة الإسرائيلية تعلن تفجير منزل فلسطيني نفذ هجومًا في القدس الشرقية مطلع العام

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء تفجير منزل فلسطيني نفذ هجومًا خارج كنيس في إحدى مستوطنات القدس الشرقية المحتلة في كانون الثاني 2023، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم أوكراني.



وفي قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أعلن الجيش الإسرائيلي هدم منزل فلسطيني ثان متهم بالإنتماء إلى حركة حماس التي تخوض الدولة العبرية معها حربًا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.