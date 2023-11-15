الجيش الإسرائيليّ نفّذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ "حماس"

نفّذ الجيش الإسرائيليّ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ حركة "حماس"، "في منطقة محدّدة"، داخل مجمّع الشفاء الطبّيّ، في مدينة غزة.



وأكّد الجيش، في بيان، أنّ وحداته تضمّ طواقم طبّية ومتحدّثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محدّدة للاستعداد لهذه البيئة المعقّدة والحسّاسة، بهدف عدم إلحاق أيّ ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم "حماس" دروعًا بشرية.



وحمّلت حركة "حماس" الرئيس الأميركيّ جو بايدن وإدارته "كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام" الجيش الإسرائيليّ مجمّع الشفاء الطبّيّ، في مدينة غزة.



وفي ردود الفعل، طالب البيت الأبيض بوجوب حماية المستشفيات والمرضى من أيّ أعمال عسكرية، في وقتٍ نددت الأمم المتحدة باقتحام مستشفى الشفاء.