رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة

رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء إسرائيل إلى وضع حد لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس.



وفي حين أكد رئيس الوزراء الإشتراكي وقوفه إلى جانب إسرائيل في ردها على الهجوم الإرهابي الذي نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الإعتراف بالدولة الفلسطينية.