رئيس الوزراء الكندي يحض على وقف قتل الأطفال في غزة

رئيس الوزراء الكندي يحض على وقف قتل الأطفال في غزة

حض رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشددًا على ضرورة وقف قتل "النساء والأطفال والرضع" في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.



وأتت تصريحات ترودو قبيل اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني.



وحض رئيس الوزراء الكندي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس".



وأشار في تصريحات ليل الثلاثاء إلى أن "المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة تدمي القلب، خصوصًا المعاناة التي نراها في مستشفى الشفاء ومحيطه".



وقال: "العالم يتابع عبر شاشات التلفزة، عبر منصات التواصل، نسمع شهادات الأطباء، أفراد العائلات، الناجين، الأطفال الذين فقدوا أهلهم... العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".



وسارع نتانياهو للرد على ترودو.



وكتب على منصة "إكس" إن "إسرائيل ليست هي من يقوم باستهداف المدنيين، إلا أن حماس قطعت رؤوس وحرقت وقتلت المدنيين في أسوأ الفظائع المرتبكة بحق اليهود منذ المحرقة".



ولفت إلى أنه "في حين تقوم إسرائيل بكل ما في وسعها لإبقاء المدنيين خارج دائرة الأذى، تقوم حماس بكل ما يمكن من أجل إبقائهم في دائرة الأذى"، معتبرًا أنه "على قوى الحضارة أن تدعم إسرائيل لإلحاق الهزيمة بهمجية حماس".