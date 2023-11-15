روسيا تقر بوجود قوات أوكرانية على الضفة المحتلة من نهر دنيبر

روسيا تقر بوجود قوات أوكرانية على الضفة المحتلة من نهر دنيبر

نجحت أوكرانيا في إقامة مواقع على ضفة نهر دنيبر التي تسيطر عليها روسيا في جنوب البلاد، وفق ما قال الأربعاء مسؤول سلطات الإحتلال التي عينتها موسكو مع تأكيده أن الجيش الروسي يوجه لها ضربات كثيفة.



وفي حال تمكن الجيش الأوكراني من إختراق الخطوط الروسية في هذا القطاع، فسيجل نجاحًا كبيرًا، في حين أنه لم يحقق النتائج المتوخاة من هجومه المضاد الواسع النطاق في أماكن أخرى من البلاد منذ حزيران.



وقال فلاديمير سالدو، زعيم الجزء المحتل من منطقة خيرسون، إن مجموعات صغيرة من الجنود الأوكرانيين موجودة في شريط يمتد من جسر السكة الحديد إلى قرية كرينكي. وهو أول مسؤول يعترف بأن القوات الأوكرانية نجحت في عبور نهر دنيبر في هذه المنطقة.



وسعى سالدو إلى التقليل من أهمية هذا التقدم الأوكراني، قائلاً إنه تم نشر تعزيزات روسية وأن القوات الأوكرانية تتعرض لقصف عنيف.



وكتب على تلغرام: "تم الآن نشر قوات (روسية) إضافية. الخصم عالق في كرينكي في جحيم ناري تحت وابل من القنابل والصواريخ وذخائر الأنظمة الحرارية والمدفعية والطائرات بدون طيار".



وقال إن الأوكرانيين تكبدوا خسائر كبيرة، من دون أن يذكر خسائر الروس.