الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تقر بوجود قوات أوكرانية على الضفة المحتلة من نهر دنيبر

أخبار دولية
2023-11-15 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تقر بوجود قوات أوكرانية على الضفة المحتلة من نهر دنيبر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
روسيا تقر بوجود قوات أوكرانية على الضفة المحتلة من نهر دنيبر

روسيا تقر بوجود قوات أوكرانية على الضفة المحتلة من نهر دنيبر

نجحت أوكرانيا في إقامة مواقع على ضفة نهر دنيبر التي تسيطر عليها روسيا في جنوب البلاد، وفق ما قال الأربعاء مسؤول سلطات الإحتلال التي عينتها موسكو مع تأكيده أن الجيش الروسي يوجه لها ضربات كثيفة.
     
وفي حال تمكن الجيش الأوكراني من إختراق الخطوط الروسية في هذا القطاع، فسيجل نجاحًا كبيرًا، في حين أنه لم يحقق النتائج المتوخاة من هجومه المضاد الواسع النطاق في أماكن أخرى من البلاد منذ حزيران.
     
وقال فلاديمير سالدو، زعيم الجزء المحتل من منطقة خيرسون، إن مجموعات صغيرة من الجنود الأوكرانيين موجودة في شريط يمتد من جسر السكة الحديد إلى قرية كرينكي. وهو أول مسؤول يعترف بأن القوات الأوكرانية نجحت في عبور نهر دنيبر في هذه المنطقة. 
     
وسعى سالدو إلى التقليل من أهمية هذا التقدم الأوكراني، قائلاً إنه تم نشر تعزيزات روسية وأن القوات الأوكرانية تتعرض لقصف عنيف. 
     
وكتب على تلغرام: "تم الآن نشر قوات (روسية) إضافية. الخصم عالق في كرينكي في جحيم ناري تحت وابل من القنابل والصواريخ وذخائر الأنظمة الحرارية والمدفعية والطائرات بدون طيار".
     
وقال إن الأوكرانيين تكبدوا خسائر كبيرة، من دون أن يذكر خسائر الروس. 

أخبار دولية

روسيا

نهر دنيبر

LBCI التالي
حركة الجهاد الاسلامي تعلن "إسقاط طائرة اسرائيلية مسيّرة" في قطاع غزة
رئيس الوزراء الكندي يحض على وقف قتل الأطفال في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:00

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة تشمل حظر استيراد الألماس من روسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-11-14

فنلندا تدرس إغلاق حدودها مع روسيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-14

زيلينسكي: روسيا تكثّف هجماتها

LBCI
منوعات
2023-11-13

بعد انتاجهما عملا عن تجنيد نساء في صفوف داعش... روسيا "تستهدف" كاتبتين مسرحيتين!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:29

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها

LBCI
أخبار دولية
12:26

ماكرون يندد "بأكبر قدر من الحزم" بقصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
11:45

البيت الأبيض ينفي "موافقة" واشنطن على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

LBCI
أخبار دولية
11:42

لازاريني: العمليات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بسبب نقص الوقود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-14

صور مُسرّبة من الاحتفال.. مايا دياب تحتفل سرّاً بعيد ميلادها (صور)

LBCI
منوعات
2023-11-12

تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!

LBCI
آخر الأخبار
04:18

أ.ف.ب: الصليب الأحمر الدولي يعرب عن "قلق عميق" جراء اقتحام الجيش الاسرائيليّ مستشفى الشفاء

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-12

المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: الإحتلال الإسرائيلي قصف كل المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

ماذا في تفاصيل زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:53

ريفي يرفض تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة

LBCI
أخبار لبنان
06:29

أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان

LBCI
أخبار دولية
04:15

نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

منتخب لبنان ينطلق بمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم انّما من الامارات وليس من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

همة اللبنانيين ستضيء قريباً نفقي مطار بيروت المظلم 24 ع 24

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لماذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

صادرات ايران النفطية الى ارتفاع...فهل توقفها العقوبات الاميركية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:53

القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟

LBCI
منوعات
14:18

عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!

LBCI
آخر الأخبار
16:54

هيئة البث الإسرائيلية: صفقة تتضمن خطوة أولى تفرج بموجبها إسرائيل عن أسرى أطفال مقابل محتجزين أطفال لدى حماس

LBCI
منوعات
13:52

امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!

LBCI
خبر عاجل
07:57

قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا

LBCI
فنّ
05:29

إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!

LBCI
أخبار لبنان
14:14

هذا ما قاله السفير السعودي في لبنان عن "سيميائيِة الخطاب السياسي"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More