حركة الجهاد الاسلامي تعلن "إسقاط طائرة اسرائيلية مسيّرة" في قطاع غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، "إسقاط طائرة اسرائيلية مسيّرة" في غزة في اليوم الاربعين للحرب في القطاع.وقالت السرايا في بيان: "أسقطنا طائرة صهيونية من نوع سكاي لارك بدون طيار وتمت السيطرة عليها".