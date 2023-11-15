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ماذا في تفاصيل زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل؟

ماذا في تفاصيل زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل؟

وصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إلى إسرائيل قادمًا من قطر حيث يبحث ملف الأسرى.



إليكم المزيد من التفاصيل عن زيارته...