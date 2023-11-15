الأمم المتحدة تحذر بأن عملياتها في غزة "على وشك الانهيار" رغم دخول بعض الوقود

حذر المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني، أن عمليات الوكالة في قطاع غزة "على وشك الانهيار" على الرغم من دخول بعض الوقود إلى القطاع في اليوم الأربعين للحرب.وكتب لازاريني على موقع "اكس": "عملياتنا على وشك الانهيار، توفير الوقود للشاحنات لن يُنقذ الأرواح بعد الآن"، مشيرا إلى أن "الانتظار لفترة أطول سيكلف مزيدًا من الارواح"وأن "بحلول نهاية اليوم، لن يتمكن نحو 70% من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة".