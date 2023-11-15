مقتل 75 شخصا ونزوح أكثر من 200 ألف بسبب المعارك في بورما

قتل 75 شخصا وهجر أكثر من 200 ألف آخرين بسبب المعارك التي اندلعت الشهر الماضي في بورما بين تحالف لمجموعات تمثل أقليات عرقية والجيش، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأربعاء.وقال في بيان: "تفيد المعلومات الأولية الواردة من الميدان بأن 75 مدنيا، بينهم أطفال، فارقوا الحياة فيما أصيب 94 بجروح".وأضاف: "منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر نزح أكثر من 200 ألف شخص بالقوة، بسبب المعارك"، في ولايات شان وشين وكايا ومون وكذا منطقة ساغاين.