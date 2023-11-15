النروج: إقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي غير مقبول

النروج: إقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي غير مقبول



إنتقدت حكومة النروج الأربعاء الأعمال القتالية بالقرب من المستشفيات في غزة، وخاصة إقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة.



وقال وزير خارجية النروج إسبن بارث إيدي في رسالة الكترونية تلقتها وكالة فرانس برس: "إنه أمر مبالغ فيه وغير مقبول".



وأشار إلى أن "ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع بالفعل في غزة".



ولفت إلى أنه "لطالما أكدنا على إلتزام الطرفين باحترام قواعد القانون الإنساني وحماية السكان المدنيين المتضررين من هذا النزاع".



وأكد أن "القانون الإنساني ينطبق أيضًا على حماس،" قائلًا: "يحظر تنفيذ هجمات ضد المدنيين أو إحتجازهم كرهائن. كما لا يجوز إستخدام المدنيين كدروع بشرية".