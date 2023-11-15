حلف شمال الأطلسي يتزود بست طائرات استطلاع جديدة

أعلن حلف شمال الأطلسي، عزمه على استبدال أسطوله من طائرات الاستطلاع أواكس بست طائرات جديدة من طراز بوينغ E-7A Wedgetail، مستمدة من طائرة بوينغ 737، لمواجهة التهديد الروسي بشكل أفضل.

ومن المقرر أن يبدأ تصنيع هذه الطائرات في السنوات المقبلة ليتم تسليم أول دفعة بحلول عام 2031، وفق ما افاد التحالف في بيان.