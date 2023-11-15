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نتانياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه
أخبار دولية
2023-11-15 | 09:18
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نتانياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه
نتانياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه،" وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وقال نتانياهو الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
أخبار دولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتانياهو
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