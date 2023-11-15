إيران تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ "خطوات فورية" لتقديم المساعدات لغزة

دعت إيران، الأمم المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات فورية" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تشتد حدة القتال بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.



وتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى جنيف أمس الثلاثاء للقاء ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لإجراء مباحثات بشأن إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.



وقال عبد اللهيان خلال اجتماعه في جنيف مع رئيس العمليات الإنسانية الطارئة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: "كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة منخفضة للغاية، تقترب من الصفر، ومن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فورية وجادة في هذا الصدد".



ودعا الوزير الإيراني الأمم المتحدة إلى "الفتح الكامل" لمعبر رفح الحدودي، الذي تسيطر عليه مصر والذي يعد نقطة الوصول الرئيسية إلى قطاع غزة.