بيليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب قصف غزة

أعلنت بيليز، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة منذ هجوم حماس عليها في السابع من تشرين الأول.



وقالت حكومة البلد الواقع في أميركا الوسطى في بيان، إنها "سحبت" اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان، وعلقت "كل أنشطة" ممثل إسرائيل لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ "فورا".



وعزا البيان هذا الاجراء الى مقتل "مدنيين أبرياء" في غزة، حيث يتواصل قصف إسرائيلي كثيف أودى ب11 ألفا و320 شخصا، غالبيتهم مدنيون وبينهم 4650 طفلا، بحسب حكومة حماس.



وبيليز ثاني بلد في أميركا اللاتينية يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل منذ بدء الحرب، بعد بوليفيا في 1 تشرين الثاني.

