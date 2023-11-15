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باريس تؤكد أن المدنيين الفلسطينيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن "جرائم" حماس

أخبار دولية
2023-11-15 | 11:21
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باريس تؤكد أن المدنيين الفلسطينيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن &quot;جرائم&quot; حماس
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باريس تؤكد أن المدنيين الفلسطينيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن "جرائم" حماس

أعربت فرنسا اليوم، عن "قلقها البالغ" إزاء اقتحام القوات الاسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، معتبرة أن الفلسطينيين "يجب ألا يدفعوا ثمن جرائم حماس". 
     
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه "لا يجوز استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".
     
وتتهم الدولة العبرية حماس باستخدام المستشفى لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
     
وشددت باريس على "الضرورة المطلقة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي الذي ينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات ويفرض في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والحذر"، بحسب بيان الخارجية.
     
اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، حيث قام بعمليات بحث وتفتيش دقيقة أثارت قلق آلاف الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذا الموقع.
     
وقال بيان الخارجية: "لا ينبغي أن يدفع السكان الفلسطينيون ثمن جرائم حماس، وخصوصا الضعفاء والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون عملهم بشجاعة في ظروف محفوفة بالمخاطر".

أخبار دولية

باريس

الفلسطينيين

حماس

مجمع الشفاء الطبي

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