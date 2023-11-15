الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء وانتشر حول المجمع

انسحب الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، من مستشفى الشفاء في قطاع غزة ونشر دباباته حول المجمع الضخم الذي تتهم إسرائيل حركة حماس باستخدامه كقاعدة عسكرية، بحسب ما أفاد صحافي يتعاون مع وكالة فرانس برس.



واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال نحو 2300 شخص وفقًا للأمم المتحدة، بينهم مرضى ونازحون، وذلك بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة.



وتنفي حماس استخدام المستشفى لأغراض عسكرية.