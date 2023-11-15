البيت الأبيض ينفي "موافقة" واشنطن على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

أعلن متحدث باسم البيت الابيض، أن الولايات المتحدة "لم توافق على عمليات الجيش الاسرائيلي حول مستشفى الشفاء" في قطاع غزة، لافتا الى أنها تنتهج السلوك نفسه بالنسبة الى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها اسرائيل.وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي: "كنا دائما واضحين جدا مع شركائنا الاسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية.وأضاف: "كنا أيضا واضحين جدا معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات".