لازاريني: العمليات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بسبب نقص الوقود

أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن "الإستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تقترب تدريجيًا من نهايتها بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول."وأشار إلى أن "الأونروا أطلقت أجراس الإنذار بشأن وضع الوقود قبل ثلاثة أسابيع، محذرة من أن إمداداتها ستنضب بسرعة، وتأثير ذلك على العمليات المنقذة للحياة. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتقنين إستخدام الوقود بشكل كبير وحصلنا على كميات محدودة موجودة مسبقًا ومخزنة في مستودع داخل قطاع غزة، من خلال التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية".ولفت إلى أن "المستودع فارغ الآن".وقال لازاريني: "الأمر بسيط جدًا. بدون وقود، تقترب العملية الإنسانية في غزة من نهايتها. سيعاني الكثير من الناس ومن المحتمل أن يموتوا".وأضاف أنه "من غير المعقول أن تضطر الوكالات الإنسانية إلى التسول للحصول على الوقود وأن تظل عاملة على أجهزة دعم الحياة".ورأى أنه "منذ بداية الحرب، تم استخدام الوقود كسلاح حرب ويجب أن يتوقف هذا على الفور".وناشد كل الأطراف توفير الوقود الآن والتوقف عن إستخدام المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.