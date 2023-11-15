ماكرون يندد "بأكبر قدر من الحزم" بقصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء "بأكبر قدر من الحزم" قصف البنية التحتية المدنية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال مؤتمر صحافي في برن.



وقال ماكرون في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى سويسرا: "إننا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني".