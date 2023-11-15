الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها

أورد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أن إيران زادت في شكل واضح في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب، مواصلة تصعيدها النووي رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.



وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 تشرين الأول 4,486,8 كلغ مقابل 3,795,5 كلغ منتصف آب، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015 والذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها.