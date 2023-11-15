وزير الصحة التركي: 26 مريضا بالسرطان من غزة سيُنقلون إلى تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا مساء الأربعاء أن 26 مريضًا بالسرطان تمكنوا من مغادرة قطاع غزة إلى مصر سيُنقلون إلى تركيا.



وفي حديث مع صحافيين، قال كوجا الذي زار مصر لمحادثات حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: "عبر 26 مصابًا بالسرطان في غزّة معبر رفح. خططنا لنقل هؤلاء المرضى الـ26 إلى تركيا اليوم".



وسينقل ما مجموعه 39 شخصًا بينهم 13 مرافقًا للمرضى، إلى تركيا بفضل "تنسيق بين تركيا ومصر وإسرائيل"، وفق الوزير.



ومعبر رفح الحدودي الذي تسيطر عليه مصر هو نقطة الوصول الرئيسية إلى قطاع غزة الفلسطيني الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع ردًا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول على إسرائيل.



وتنتظر أنقرة الضوء الأخضر من مصر لفتح مستشفياتها الميدانية في رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بهدف علاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين.



وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا: "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من إنشاء مستشفى ميداني في غزة، في المنطقة القريبة من معبر رفح، وجهودنا تسير في هذا الاتجاه".



وزادت تركيا، وهي داعمة تقليدية للقضية الفلسطينية، انتقاداتها مؤخرًا لإسرائيل، منددة بالقصف الذي يستهدف السكان المدنيين في غزة.



وسبق أن أرسلت تركيا طائرات شحن عدة بالإضافة إلى سفينة محملة بالأغذية والمعدات الطبية والأدوية إلى مصر ومخصصة لغزة، بما في ذلك حاضنات ومولدات.