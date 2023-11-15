الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استبعاد إيران للمفتشين "أثر في شكل خطير" على الأنشطة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قرار إيران في أيلول، منع دخول العديد من مفتشيها "أثر في شكل مباشر وخطير" على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي.



واعتبرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة القرار الذي يشمل ثمانية خبراء فرنسيين وألمان، "متطرفا وغير مبرر" بحسب ما جاء في تقرير سري لها اطلعت عليه وكالة فرانس برس.